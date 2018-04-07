В Черкасской области строят пентхаусы для уток (видео)

12:15, 07 апреля 2018
Спасение видов
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На Черкасщине строят пентхаусы для уток / фото УНИАН

Об этом сообщает 24 канал.

Впервые такие гнезда смастерили три года назад, чтобы увеличить популяцию уток. Егерь Александр Свирель заверил, что такие удобные утиные пентхаусы может создать каждый.

Егерь вспоминает: сначала утки пугались американских гнезд и заселялись неохотно. Но потом птицы таки облюбовали дома на воде.

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Американское гнездо размещают на железной свае на воде. Это уберегает уток от хищных животных, пожаров в камышах и затопления кладок. В этом году сотню таких гнезд установят на 4 квадратных километра территории.

Используют для строительства не только заморские аналоги, но и отечественные: в виде шалашей.

"Украинское национальное гнездо бывает разного типа, его строили еще наши деды, прадеды, Делаются эти гнезда в форме снопиков в форме шалаша, но главное, чтобы оно был туннельного типа. То есть, чтобы было два входа, чтобы утка могла через второй вход убежать", – заверил директор охотничьего хозяйства Андрей Тычковой.

Егеря убеждены, в этом году утки заселят уже 90% гнезд, а значит через несколько лет популяция пернатых увеличится в несколько раз.

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Теги: #утки#Черкасская область