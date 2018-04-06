В Иллинойском зоопарке родился малыш северного оленя (видео)

Новая жительница зоопарка родилась с весом всего в 5 килограммов.

Новая жительница в Иллинойском зоопарка - там родился младенец северного оленя.

Девочка встала на ноги уже через 2 часа от рождения и начала вместе с мамой исследовать вольер, идет речь в сюжете ТСН.

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Малыши северного оленя рождаются с темным мехом, который за несколько месяцев меняется на светлый.

Новая жительница зверинца родилась с весом всего в 5 килограммов, впрочем, олениха быстро растет и набирает вес благодаря полезному материнскому молоку.