Наконец хорошие новости: в Межигорье "страусы Януковича" снесли яйцо (фото)
15:36, 05 апреля 2018Спасение видов
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В случае, если самка страуса от него откажется, яйцо поместят в инкубатор.
Яйцо немного деформировано \ Фото: Сергей Григорьев
В зоопарке Межигорья страусы, которых "поддерживал" президент-беглец Виктор Янукович, снесли яйцо.
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Об этом сообщил куратор зоопарка Сергей Григорьев, передает Сегодня.
По словам Григорьева, это первое яйцо, снесенное страусами, хотя в зоопарке их живет более 20 особей.
"Будем решать, что делать с этим яйцом. Оно немного деформировано. Если родители откажутся высиживать яйцо, то будем высиживать его в инкубаторе", - отметил Григорьев.
Также он сообщил, что яйцо снесла одна из трех самок. "Одна из них сразу же прибежала, когда мы взяли яйцо в руки. Видимо, это и есть мать", - рассказал куратор зоопарка.
Если иметь віднього откажется, то яйцо поместят в инкубатор \ Фото: Сергей Григорьев
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