Наконец хорошие новости: в Межигорье "страусы Януковича" снесли яйцо (фото)

В случае, если самка страуса от него откажется, яйцо поместят в инкубатор.

В зоопарке Межигорья страусы, которых "поддерживал" президент-беглец Виктор Янукович, снесли яйцо.

Читайте такжеВ Китае сбежавшие страусы устроили переполох на автомагистрали (видео)

Об этом сообщил куратор зоопарка Сергей Григорьев, передает Сегодня.

По словам Григорьева, это первое яйцо, снесенное страусами, хотя в зоопарке их живет более 20 особей.

"Будем решать, что делать с этим яйцом. Оно немного деформировано. Если родители откажутся высиживать яйцо, то будем высиживать его в инкубаторе", - отметил Григорьев.

Также он сообщил, что яйцо снесла одна из трех самок. "Одна из них сразу же прибежала, когда мы взяли яйцо в руки. Видимо, это и есть мать", - рассказал куратор зоопарка.