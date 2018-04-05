Наконец хорошие новости: в Межигорье "страусы Януковича" снесли яйцо (фото)

15:36, 05 апреля 2018
Спасение видов
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Фото: Сергей Григорьев

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Об этом сообщил куратор зоопарка Сергей Григорьев, передает Сегодня.

По словам Григорьева, это первое яйцо, снесенное страусами, хотя в зоопарке их живет более 20 особей.

"Будем решать, что делать с этим яйцом. Оно немного деформировано. Если родители откажутся высиживать яйцо, то будем высиживать его в инкубаторе", - отметил Григорьев.

Также он сообщил, что яйцо снесла одна из трех самок. "Одна из них сразу же прибежала, когда мы взяли яйцо в руки. Видимо, это и есть мать", - рассказал куратор зоопарка.

Фото: Сергей Григорьев
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Теги: #Межигорье