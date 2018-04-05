В Индонезии поймали рыбу с человеческими зубами (видео)
15:01, 05 апреля 2018Спасение видов
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На видео отчетливо видны человеческие зубы, когда рыбе открывают рот.
Рыба с человеческими зубами
В Индонезии поймали рыбу с зубами, как у человека. Местные жители показали пасть необычного существа.
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Кадры записи опубликовало издание The Sun. Как правило, у большинства рыб острые зубы, а у этой - они белого цвета, квадратные, внешне напоминают человеческие.
Пойманную рыбу планируют заморозить и показывать туристам как местную достопримечательность.
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