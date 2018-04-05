В Индонезии поймали рыбу с человеческими зубами (видео)

15:01, 05 апреля 2018
Спасение видов
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Кадры записи опубликовало издание The Sun. Как правило, у большинства рыб острые зубы, а у этой -  они белого цвета, квадратные, внешне напоминают человеческие.

Пойманную рыбу планируют заморозить и показывать туристам как местную достопримечательность.

Как сообщал УНИАН, в Тихом океане нашли акулу-гадюку, челюсти которой могут выдвигаться вперед, как у пришельца из фильма "Чужой". 

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Теги: #Индонезия#рыба