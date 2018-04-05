На Земле грядет масштабное вымирание животных: ученые рассказали, кто исчезнет первым

Начнется масштабное вымирание биологических видов - катастрофическое событие, которое растянется на столетия и приведет к буквальному опустению множества регионов планеты.

Человеческая деятельность привела к глобальной катастрофе - к 2100 году исчезнет половина из существующих ныне видов животных.

И это будет лишь началом следующего массового вымирания биологических видов. Уже к концу текущего столетия многие животные, которых современные дети кормили в зоопарках, станут историей.

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Начнется масштабное вымирание биологических видов - катастрофическое событие, которое растянется на столетия и приведет к буквальному опустению множества регионов планеты.

Таков основной вывод отчета, опубликованного в марте текущего года Межправительственной платформой по биоразнообразию при ООН.

Планета Земля находится на грани шестого массового вымирания жизни. Начнется оно примерно в 2100 году и будет напрямую связано с количеством углекислого газа, которое попадает в атмосферу в результате деятельности человека.

Уже к 2050 году мы ощутим приближающуюся катастрофу в полной мере, констатируют специалисты Межправительственной платформы по биоразнообразию при ООН. В своем недавнем отчете по исчезающим видам они предсказывают, что в Юго-Восточной Азии к 2050 году практически не останется рыбных ресурсов. Основной причиной этого станут ухудшающаяся экология и массовый вылов рыбы. Также исчезнет до 90 % кораллов, которые играют важнейшую роль в экосистеме местных морей.

Они не только являются домом для множества морских микроорганизмов и животных, но и считаются аналогом лесов на суше, поскольку поглощают углекислоту. Также эксперты предупреждают о том, что уже к середине текущего столетия население Африки вырастет с нынешних 1,2 млрд человек до 2,5 млрд. Африканцы будут потреблять еще больше природных ресурсов и наносить еще больший вред окружающей среде. В частности, в отчете указано, что некоторые крайне важные для местной фауны озера в Африке пересохнут. Как следствие, ученые предсказывают, что биоразнообразие Африки сократится к 2050 году на 40 %. А к 2100 году в Африке исчезнет более 50 % всех существующих сегодня животных и птиц. Среди тех, кто входит в группу риска,- слоны, носороги и гориллы.

Так, африканский слон уже сегодня утратил более 70 % своего ареала обитания. За последние 100 лет популяция слонов снизилась почти в десять раз. Чуть лучше обстоят дела у индийских слонов, чья популяция сократилась за последние 50 лет “лишь” на 80 %. Три из четырех видов горилл уже сегодня считаются вымирающими, а четвертый вид — под угрозой вымирания. Некоторые виды носорогов сократились до количества, которое можно пересчитать по пальцам. Еще в XX веке мы навсегда утратили несколько видов тигров, а к 2010 году ученые констатировали потерю 95 % популяции тигров в мире.

Некоторые породы тигров сегодня существуют лишь в виде нескольких представителей в зоопарках, вернуть их в дикую природу уже не представляется воз- можным. Список можно продолжать бесконечно. Каждый пятый вид животных на планете сегодня находится под угрозой вымирания, а к концу столетия это будет уже каждый второй вид.

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