Храбрый детеныш носорога вступился за мать и попытался защитить ее от врачей (видео)

17:12, 04 апреля 2018
Спасение видов
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Маленький носорог пытался наброситься на врачей несколько раз / фото dailymail.co.uk

На видео обратило внимание издание Daily Mail.

На ролике врачи пытаются вправить вывихнутый палец взрослой самке носорога. Ее детеныш сначала наблюдал за ними и заметно нервничал, а затем подбежал к докторам и попытался ударить рогом, который, однако, еще не вырос.

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По словам ветеринаров, маленький носорог пытался наброситься на них несколько раз, как только они приближались к его матери. Сама же больная самка лежала спокойно и не обращала внимания ни на врачей, ни на волнение детеныша.

В феврале 2017 года внимание пользователей интернета привлекло видео, на котором моют циркового носорога. Комментаторы похвалили работников цирка за смелость и отметили, что животное получает удовольствие от водных процедур.

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Теги: #носорог#детеныш носорога