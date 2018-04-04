В парке "Днестровский каньон" спасли застрявшую в браконьерской петле лису (видео)

Спасение осложнял обрыв высотой в десять метров, на котором и попалось животное.

Работники случайно наткнулись на животное, которое изо всех сил пыталось вырваться из ловушки. Спасение осложнял обрыв высотой в десять метров, на котором и попалось животное.

Ученые сначала вытащили рыжую вверх ногами, тогда накрыли одеялом и перерезали петлю, сообщает ТСН.

Лиса долгое время не вылезала из-под одеяла, впрочем когда поняла что свободна, сбежала от своих спасителей.