В парке "Днестровский каньон" спасли застрявшую в браконьерской петле лису (видео)
11:20, 04 апреля 2018Спасение видов
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Спасение осложнял обрыв высотой в десять метров, на котором и попалось животное.
Работники спасли лису \ pixabay.com
Работники случайно наткнулись на животное, которое изо всех сил пыталось вырваться из ловушки. Спасение осложнял обрыв высотой в десять метров, на котором и попалось животное.
Ученые сначала вытащили рыжую вверх ногами, тогда накрыли одеялом и перерезали петлю, сообщает ТСН.
Лиса долгое время не вылезала из-под одеяла, впрочем когда поняла что свободна, сбежала от своих спасителей.
Работники парка "Днестровский каньон" спасли лису от браконьерской проволочной петли
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