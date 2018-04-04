В парке "Днестровский каньон" спасли застрявшую в браконьерской петле лису (видео)

11:20, 04 апреля 2018
Спасение видов
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pixabay.com

Ученые сначала вытащили рыжую вверх ногами, тогда накрыли одеялом и перерезали петлю, сообщает ТСН.

Лиса долгое время не вылезала из-под одеяла, впрочем когда поняла что свободна, сбежала от своих спасителей.

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