В нацпарке "Синевир" объявили сезон тишины

Каждый год в период сезона тишины в парке происходит массовое размножение диких животных.

В Национальном природном парке "Синевир" с 1 апреля стартовал сезон тишины, который продлится до 15 июня.

Как сообщается в Facebook нацпарка, сезон тишины объявляется ежегодно, поскольку в этот период происходит массовое размножение диких животных.

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На протяжении двух с половиной месяцев в парке запрещается проведение работ и мероприятий, которые являются источником повышенного шума и беспокойства.

«В НПП «Синевир» принимаются меры по недопуску нарушения сезона тишины и проводится разъяснительная работа среди местных жителей и туристов», - указано в сообщении.

Напомним, в октябре прошлого года В Реабилитационном центре бурых медведей Национального природного парка "Синевир" провели сложную стоматологическую операцию медведю Балу.