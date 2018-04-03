В нацпарке "Синевир" объявили сезон тишины

18:00, 03 апреля 2018
Спасение видов
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В "Синевире" стартовал традиционный режим тишины / УНИАН

Как сообщается в Facebook нацпарка, сезон тишины объявляется ежегодно, поскольку в этот период происходит массовое размножение диких животных.

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На протяжении двух с половиной месяцев в парке запрещается проведение работ и мероприятий, которые являются источником повышенного шума и беспокойства.

«В НПП «Синевир» принимаются меры по недопуску нарушения сезона тишины и проводится разъяснительная работа среди местных жителей и туристов», - указано в сообщении.

Напомним, в октябре прошлого года В Реабилитационном центре бурых медведей Национального природного парка "Синевир" провели сложную стоматологическую операцию медведю Балу.

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Теги: #парк Синевир