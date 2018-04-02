Непрошеный гость: во Флориде семья обнаружила в своем бассейне трехметрового аллигатора (видео)

В штате Флорида, только по приблизительным подсчетам, проживает около миллиона аллигаторов.

Во Флориде семья обнаружила в своем бассейне трехметрового аллигатора. Полиция обнародовала видео инцидента. Читайте такжеВмерзшие в лед аллигаторы в США ожили (видео) Заниматься животным пришлось профессиональном охотнику на крокодилов. В штате Флорида, только по приблизительным подсчетам, проживает около миллиона аллигаторов. Зоологи говорят, что среди них есть и те виды, которые еще 40 лет назад были на грани вымирания.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter