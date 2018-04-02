Непрошеный гость: во Флориде семья обнаружила в своем бассейне трехметрового аллигатора (видео)

14:23, 02 апреля 2018
Спасение видов
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Заниматься животным пришлось профессиональном охотнику на крокодилов. В штате Флорида, только по приблизительным подсчетам, проживает около миллиона аллигаторов.

Зоологи говорят, что среди них есть и те виды, которые еще 40 лет назад были на грани вымирания. 

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