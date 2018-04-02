Непрошеный гость: во Флориде семья обнаружила в своем бассейне трехметрового аллигатора (видео)
14:23, 02 апреля 2018Спасение видов
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В штате Флорида, только по приблизительным подсчетам, проживает около миллиона аллигаторов.
Во Флориде семья обнаружила в своем бассейне трехметрового аллигатора. Полиция обнародовала видео инцидента.
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Заниматься животным пришлось профессиональном охотнику на крокодилов. В штате Флорида, только по приблизительным подсчетам, проживает около миллиона аллигаторов.
Зоологи говорят, что среди них есть и те виды, которые еще 40 лет назад были на грани вымирания.
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