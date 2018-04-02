В Днепре сотни краснокнижных животных выбросили с балкона (фото)

14:08, 02 апреля 2018
Спасение видов
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В Днепре совершили массовое убийство краснокнижных животных / фото facebook.com/shpitun.lyuda

Об этом сообщила волонтер Людмила Шпитун на своей странице в соцсети Facebook.

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По ее словам, по улице Коробова, 8, погибло сразу несколько сотен летучих мышей, которые находились в анабиозе. Неизвестный обнаружил их укрытие и выбросил вниз.

В течение одного дня тела животных лежали под домом, пока их не забрали волонтеры.

Одна из летучих мышей выжила.

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Теги: #Днепр#летучие мыши