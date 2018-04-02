В Днепре сотни краснокнижных животных выбросили с балкона (фото)
14:08, 02 апреля 2018Спасение видов
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Волонтеры спасли всего одно животное.
В Днепре совершили массовое убийство краснокнижных животных / фото facebook.com/shpitun.lyuda
В Днепре убили большое количество летучих мышей, занесенных в Красную книгу. Животных, которые находились в спячке, выбросили с 16 этажа жилого дома.
Об этом сообщила волонтер Людмила Шпитун на своей странице в соцсети Facebook.
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По ее словам, по улице Коробова, 8, погибло сразу несколько сотен летучих мышей, которые находились в анабиозе. Неизвестный обнаружил их укрытие и выбросил вниз.
В течение одного дня тела животных лежали под домом, пока их не забрали волонтеры.
Одна из летучих мышей выжила.
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