В Днепре сотни краснокнижных животных выбросили с балкона (фото)

Волонтеры спасли всего одно животное.

В Днепре убили большое количество летучих мышей, занесенных в Красную книгу. Животных, которые находились в спячке, выбросили с 16 этажа жилого дома.

Об этом сообщила волонтер Людмила Шпитун на своей странице в соцсети Facebook.

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По ее словам, по улице Коробова, 8, погибло сразу несколько сотен летучих мышей, которые находились в анабиозе. Неизвестный обнаружил их укрытие и выбросил вниз.

В течение одного дня тела животных лежали под домом, пока их не забрали волонтеры.

Одна из летучих мышей выжила.