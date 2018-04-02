Защитники природы сняли на видео жизнь панды с детенышем в дикой природе

13:11, 02 апреля 2018
Спасение видов
39

Чем занимаются пушистые великаны, когда рядом никого нет, теперь могут увидеть во всем мире. Вероятнее всего, это мама с детенышем, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеПосетители зоопарка в Торонто стали в очередь, чтобы попрощаться с семьей панд (видео)

Ученые говорят, такие кадры – чрезвычайно важны. Ведь означают, что панды в дикой природе могут размножаться, и если не вредить лесам и беречь природу, то панды смогут выжить, как и множество других редких животных.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #панды#детеныш панды#панды в Китае