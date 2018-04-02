Защитники природы сняли на видео жизнь панды с детенышем в дикой природе

Чем занимаются пушистые великаны, когда рядом никого нет, теперь могут увидеть во всем мире.

Китайским природозащитникам удалось на камеру заснять жизнь панды с детенышем в дикой природе.

Чем занимаются пушистые великаны, когда рядом никого нет, теперь могут увидеть во всем мире. Вероятнее всего, это мама с детенышем, говорится в сюжете ТСН.

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Ученые говорят, такие кадры – чрезвычайно важны. Ведь означают, что панды в дикой природе могут размножаться, и если не вредить лесам и беречь природу, то панды смогут выжить, как и множество других редких животных.