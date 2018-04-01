Сегодня в мире отмечают Международный день птиц (фоторепортаж)

Празднование проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" во многих странах мира.

Ежегодно 1 апреля вся планета отмечает Международный день птиц (International Bird Day). Это интернациональный экологический праздник. Его цель - сохранение видового разнообразия и численности птиц. Он возник в США в 1894 году.

Вскоре праздник, получивший популярность благодаря СМИ, начал массово проводиться во всех штатах, потом пришел в Европу, а сейчас проходит в рамках биологической программы ЮНЕСКО "Человек и биосфера" во многих странах мира.

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Кроме того 1 апреля 1906 года была подписана Международная конвенция по охране птиц.

День птиц — это не только годовщина Конвенции, но и время прилета пернатых с зимовок. По традиции в это время в ожидании пернатых развешиваются скворечники, дуплянки и другие «птичьи домики». Возвращение птиц празднуется также как приход весны.

Предлагаем вам посмотреть фоторепортаж УНИАН и REUTERS и насладиться прекрасными видами птиц со всего мира.