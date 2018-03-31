В голландском зоопарке прошло первое знакомство двух панд (фото)

Cпециалисты решили, что пандам пора размножаться, и организовали для них первые встречи.

В зоопарке Ouwehands Dierenpark Rhenen неподалеку от голландского города Утрехт бамбуковых медведей не только заранее знакомят, но и тренируют на выносливость

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Здесь в отдельных корпусах живут самец Син Я (Xing Ya) и самка У Вэнь (Wu Wen); каждому из животных по 5,5 лет. До нынешней весны их пути не пересекались. Теперь специалисты решили, что пандам пора размножаться, и организовали для них первые встречи, передает Nation Geographic.

Оставаясь в разных вольерах, панды могут общаться через решетку, привыкая к запаху друг друга. У Вэнь уже фертильна — об этом говорят результаты регулярных анализов. Син Я немного молод для того, чтобы стать отцом, однако запах здоровой самки может пробудить его инстинкты.

28 марта первое свидание панд прошло успешно: У Вэнь проявила к новому другу интерес, а тот попытался до нее дотронуться. Биологи поясняют, что пока говорить о полном успехе рано, но начало уже обнадеживающее.