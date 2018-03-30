Морские черепахи заново научились держать еду передними конечностями - ученые

Конечности морских животных в процессе эволюции адаптировались к среде обитания таким образом, чтобы облегчить передвижение в толще воды, однако выполнять такими передними конечностями какие-то иные операции довольно затруднительно.

Биологи обнаружили, что морские черепахи умеют использовать свои ласты не только для плавания, но и для питания. Оказалось, что черепахи достаточно умны, чтобы выполнять передними конечностями несколько типов операций.

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Как поясняют ученые в публикациив журнале PeerJ, ранее считалось, что это более поздняя адаптация, характерная преимущественно для млекопитающих, передает N+1.

Конечности морских животных в процессе эволюции адаптировались к среде обитания таким образом, чтобы облегчить передвижение в толще воды, однако выполнять такими передними конечностями какие-то иные операции довольно затруднительно. Тем не менее, многие морские млекопитающие вторично приспособились использовать рудиментарные или «неудобные» конечности в целях пропитания, например, для охоты, поиска и удержания добычи.

Исследователи отмечают, что морские черепахи не являются социальными животными, а значит, возможности научиться друг у друга у них нет. Подобное использование узкоспециализированных конечностей является для черепах врожденным, и было характерно для них все 120 миллионов лет, в течение которого существуют их предки.