Морские черепахи заново научились держать еду передними конечностями - ученые

03:37, 30 марта 2018
Спасение видов
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REUTERS

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Как поясняют ученые в публикациив журнале PeerJ, ранее считалось, что это более поздняя адаптация, характерная преимущественно для млекопитающих, передает N+1.

Конечности морских животных в процессе эволюции адаптировались к среде обитания таким образом, чтобы облегчить передвижение в толще воды, однако выполнять такими передними конечностями какие-то иные операции довольно затруднительно. Тем не менее, многие морские млекопитающие вторично приспособились использовать рудиментарные или «неудобные» конечности в целях пропитания, например, для охоты, поиска и удержания добычи.

Исследователи отмечают, что морские черепахи не являются социальными животными, а значит, возможности научиться друг у друга у них нет. Подобное использование узкоспециализированных конечностей является для черепах врожденным, и было характерно для них все 120 миллионов лет, в течение которого существуют их предки.

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