Съедобные подарки для лемуров и обезьян: в зоопарке Лондона устроили пасхальные развлечения (фоторепортаж)
16:19, 29 марта 2018Спасение видов
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Животным приготовили вкусные подарки - лемурам и обезьянкам еду положили в яйца из папье-маше.
В зоопарке Лондона накануне Пасхи для животных устроили тематические развлечения.
Животным приготовили вкусные подарки - лемурам и обезьянкам еду положили в яйца из папье-маше. А вот хищникам решили скормить тематическое блюдо - сырые яйца.
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Новость в сюжете: Пасха 2018