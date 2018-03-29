Съедобные подарки для лемуров и обезьян: в зоопарке Лондона устроили пасхальные развлечения (фоторепортаж)

16:19, 29 марта 2018
Спасение видов
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В зоопарке Лондона накануне Пасхи для животных устроили тематические развлечения.

Животным приготовили вкусные подарки  - лемурам и обезьянкам еду положили в яйца из папье-маше. А вот хищникам решили скормить тематическое блюдо - сырые яйца.

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Ранее Киевский зоопарк показал своих новых экзотических обитателей.

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Новость в сюжете: Пасха 2018
Теги: #Лондон#зоопарк