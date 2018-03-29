Съедобные подарки для лемуров и обезьян: в зоопарке Лондона устроили пасхальные развлечения (фоторепортаж)

Животным приготовили вкусные подарки - лемурам и обезьянкам еду положили в яйца из папье-маше.

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