В Австралии 150 черных дельфинов выбросились на берег (фото, видео)

08:48, 23 марта 2018
Спасение видов
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Сейчас пляж закрыт для посещения / фото twitter.com/WAParksWildlife

По последним данным, в живых осталось не более 15 из них, передает издание PerthNow.

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Сейчас у побережья собираются сотрудники природоохранных служб и жители окрестных населенных пунктов. Специалисты и волонтеры попытаются переместить выживших гринд на глубину. 

"Мы надеемся, что живые гринды сохранят силы, надеемся, что ветреная погода и возможные дожди помогут, когда мы попытаемся вернуть их в океан", - заявил представитель природоохранной службы Джереми Чик.

При этом рыбаки предупредили о скоплении неподалеку от залива большого количества акул.

Как сообщал УНИАН, осьминоги способны убить дельфина, который пытается их проглотить. Необычный случай впервые описан австралийскими учеными.

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Теги: #гибель#Австралия#дельфины