В Австралии 150 черных дельфинов выбросились на берег (фото, видео)

На берегу убирают туши погибших особей, у которых возьмут анализы, чтобы выяснить причину их гибели.

На берег в заливе Хамелин в Западной Австралии выбросились 150 черных дельфинов.

По последним данным, в живых осталось не более 15 из них, передает издание PerthNow.

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Сейчас у побережья собираются сотрудники природоохранных служб и жители окрестных населенных пунктов. Специалисты и волонтеры попытаются переместить выживших гринд на глубину.

"Мы надеемся, что живые гринды сохранят силы, надеемся, что ветреная погода и возможные дожди помогут, когда мы попытаемся вернуть их в океан", - заявил представитель природоохранной службы Джереми Чик.

При этом рыбаки предупредили о скоплении неподалеку от залива большого количества акул.

Only 15 of the 150 short-finned pilot whales stranded at Hamelin Bay are still alive. Parks and Wildlife Service staff with veterinary assistance and support of Sea Search and Rescue trained volunteers are working to ensure the welfare of the surviving whales. pic.twitter.com/Ls86Y9hTx6 — Parks and Wildlife (@WAParksWildlife) March 23, 2018

Как сообщал УНИАН, осьминоги способны убить дельфина, который пытается их проглотить. Необычный случай впервые описан австралийскими учеными.