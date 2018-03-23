В Канаде зоозащитники спасли морского льва от пластиковой удавки (видео)

05:08, 23 марта 2018
Спасение видов
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Спасатели успокоили животное дротиком с транквилизатором / скриншот

На видео обратил внимание новостной портал UPI.

Ролик был снят на побережье острова Ванкувер. Местные жители сообщили в Центр спасения морских млекопитающих, что видели там самку морского льва с веревкой на шее. Прибывшие на место спасатели обнаружили животное и заметили, что удавка до крови впивается в его тело.

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Спасатели успокоили животное дротиком с транквилизатором, а затем освободили от удавки и отпустили. Они планируют внимательно ее изучить, чтобы понять, откуда она взялась в водоеме.

«Проблема загрязнения пластиком океанов уже принимает масштабы кризиса, — отметил главный ветеринар Ванкуверского Аквариума и призвал бережнее относиться к природе. — От мусора, в котором запутываются морские млекопитающие, до маленьких кусков пластика, которые проглатывают рыбы, любое загрязнение имеет огромное влияние на окружающую среду».

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Теги: #Канада#зоозащитники#морской лев