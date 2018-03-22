Модницам здесь не место: власти Сан-Франциско запретили продавать изделия из натурального меха (видео)

Впрочем, продавцам, которые уже имеют в магазинах меховые изделия, позволят распродавать их до 2020-го.

В Сан-Франциско запретили продавать изделия из натурального меха. Запрет вступит в силу в следующем году. И касаться не только шуб, но и перчаток или брелков.

Читайте такжеМодный дом Versace отказывается от использования натурального меха

Впрочем, продавцам, которые уже имеют в магазинах меховые изделия, позволят распродавать их до 2020-го. Сан-Франциско стал крупнейшим городом, запретившим мех для защиты животных.

Сан-Франциско – далеко не первый город в США, законодательно запретивший торговлю мехом. Только в штате Калифорнии он стал третьим: ранее запрет ввели в Западном Голливуде и Беркли.