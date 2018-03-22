На Днепропетровщине будут штрафовать "охотников" за первоцветами

Запрещено не только срывать и продавать эти цветы, но и покупать их. Нарушителей ждет штраф до 3655 грн.

На территории Днепропетровской области растет 16 видов первоцветов, из которых пять занесены в Красную книгу Украины. Об этом сообщает пресс-служба Днепропетровской областной госадминистрации (ОГА).

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С приходом весны в Днепропетровской области традиционно начинается сезон «охоты» на первоцветы. Однако срывать, продавать или покупать такие цветы категорически запрещено - большинство из них занесены в «Красную книгу Украины». За ущерб окружающей среде для правонарушителей предусмотрены штрафы.

«На Днепропетровщине 16 видов первоцветов, из них пять занесены в Красную книгу Украины и охраняются законодательством. Запрещено не только срывать и продавать эти цветы, но и вытаптывать и покупать их. Нарушителей ждет штраф от 1700 до 3655 гривен», - отметили в департаменте экологии и природных ресурсов ОГА.

Массовый сбор на продажу, вытаптывание и вырывание растений с корнем приводит к уменьшению численности цветов, напоминают специалисты. Поэтому, каждую весну с браконьерством вместе борются полицейские, лесничие, экологи и общественные активисты.