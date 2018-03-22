В Болгарии селяне приютили травмированных аистов, ставших жертвами аномальных мартовских морозов (фоторепортаж)

Птицы уже начали возвращаться в Европу из теплых краев, однако здесь их ждали морозы и снегопады.

Десятки людей из деревень на северо-востоке Болгарии приняли аистов в свои дома, поскольку многие птицы получили травмы из-за сильных морозов и снегопадов в этом районе за последние несколько дней, сообщает Reuters.

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Аисты возвращались из теплых краев по обычному графику, однако в Европе их ждала нетипичная для конца марта морозная погода. Из-за этого немало птиц, обессиленных еще во время долгого перелета, получили ранения и обморожения, а также не могли нормально прокормиться, ведь реки и водоемы, где они обычно ловят рыбу, оказались еще покрытыми льдом. Поэтому местные жители были вынуждены забрать пострадавших птиц в свои дома, чтобы спасти их от смерти.

Как ранее сообщал УНИАН, в течение последних дней спасти аистов, которые могут умереть на морозе, пытаются и украинцы. Птицы начали возвращаться на Западную Украину в середине марта, но здесь их ожидали морозы и снегопады.