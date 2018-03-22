В заповеднике в Техасе неожиданно родился редкий белый тигренок (видео)

Центр по спасению диких кошек приютил тигра и тигрицу чуть больше месяца назад, и там совершенно не ожидали, что самка беременна.

В американском заповеднике в штате Техас неожиданно для зоологов родился редкий белый тигренок.

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Как говорится в сюжете ТСН, работники центра занимаются спасенными дикими кошками. Тигра и тигрицу там приютили чуть больше месяца назад, и совсем не ожидали, что самка беременна.

В результате родился здоровый малыш, но позаботиться о нем сама мама не смогла, поэтому сейчас о тигренке круглосуточно заботятся люди. Маленький мальчик хорошо растет и уже получил имя Кайло Рен - в честь персонажа фильма "Звездные войны".

Как сообщал УНИАН, ранее в США решили воссоединить брошенных малышей суматранського и бенгальского тигров.