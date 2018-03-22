В Одессе построят коммунальный приют для животных
14:12, 22 марта 2018Спасение видов
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Планируют построить муниципальный комплекс с приютом, ветеринарной клиникой, карантинной площадкой, крематорием и колумбарием.
Проект сейчас обсуждается с зоозащитниками / dumskaya.net
В Одессе построят муниципальный комплекс помощи бездомным и домашним животным.
Одесский горсовет разрешил коммунальному предприятию «Центр экологических проблем и инициатив» разрабатывать техническую документацию по отведению земельного участка площадью 1,4 га на 6-м километре Овидиопольской дороги. Об этом сообщает "Думская".
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На этой земле планируют разместить муниципальный комплекс с приютом, ветеринарной клиникой, карантинной площадкой, крематорием и колумбарием.
Проект сейчас обсуждается с зоозащитниками.
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