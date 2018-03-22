Биологи определили, как органическое загрязнение влияет на процесс размножения белых медведей в Арктике

Полярные медведи (Ursus maritimus) размножаются один раз в год, весной.

Кость пениса (бакулюм) у белых медведей из-за органических загрязнений становится хрупкой и может сломаться, затрудняя размножение. Поэтому, вероятно, что животным грозит не только уменьшение, а потом и исчезновение ареала из-за таяния ледников, но и сокращение численности из-за органических загрязнений, попадающих в организм медведей с пищей и водой.

Об этом говорится в исследовании Environment International.

Полярные медведи (Ursus maritimus) размножаются один раз в год, весной. В это время самец может проходить в поисках самки до 100 километров, а когда находит ее, остается рядом несколько дней, в течение которых медведи часто спариваются. Чтобы поддержать твердость пениса во время полового акта, медведи, как и многие другие млекопитающие, «вырастили» в пенисе кость, бакулюм.

На формирование и нормальное развитие костей влияют разные составляющие, в том числе уровень гормонов, витаминов и микроэлементов в организме. В том числе, на здоровье костей влияет уровень стойких органических загрязнений (СОЗ), которые попадают в воду, а потом в организмы морских животных. Так называют токсичные вещества, многие из которых использовались в качестве пестицидов и инсектицидов. Датские и канадские биологи под руководством Кристиана Зонн (Christian Sonne) из Орхусского университета решили проверить, как влияет уровень загрязнений в разных регионах Заполярья на плотность костей, в частности бакулюма. Как авторы показали в одной из своих предыдущих работ, при повышении уровня некоторых загрязнителей плотность костей у белых медведей уменьшается.

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С помощью костной денситометрии исследователи проанализировали плотность костной ткани в 471 бакулюме белых медведей, обитавших в разных областях северной Канады и Гренландии. Возраст животных колебался от трех до девяти лет (в природе белые медведи могут прожить до 25 лет и даже дольше). Кости были собраны в 1996-2015 годах у инуитов. Также авторы статьи определили содержание стойких органических загрязнений в образцах жира из тех регионов, где жили медведи.

Оказалось, что чем больше была концентрация СОЗ, особенно полихлорированных дифенилов, тем ниже была плотность костной ткани в бакулюме у медведей. В большинстве из них наблюдалась остеопения — состояние, при котором минеральная плотность и объем костной ткани ниже нормальных, и которое приводит к остеопорозу. Только в одном бакулюме была нормальная плотность костной ткани.

«Это свидетельствует о том, что некоторые полярные медведи находятся под угрозой не только по причине изменения климата, но и из-за загрязнений», — говорит Кристиан Зонн. «Они влияют на репродуктивные органы животных, и даже, возможно, на их способность к размножению».

При этом авторы статьи признают, что не учитывали гормональный фон и возможную разницу в питании белых медведей, так как эти данные были недоступны для большинства животных.