Количество птиц во Франции за 15 лет упало на треть из-за пестицидов - исследование

Проблема не в том, что птицы были отравлены пестицидами, а в исчезновении насекомых, которыми питаются птицы.

В сельской местности во Франции популяция птиц сократилась на треть за последние полтора десятилетия.

Такие выводы содержатся в работе, опубликованной Национальным центром научных исследований, передает The Guardian.

"Ситуация катастрофическая. Наша сельская местность находится в процессе превращения в настоящую пустыню", – заявил один из авторов исследования, биолог Бенуа Фонтен.

Численность некоторых видов, обитающих только в полях и на лугах, сократилась критически – так, популяция лугового конька за полтора десятилетия уменьшилась на 70%. Популяция наиболее распространенных в этой местности видов, таких как садовая овсянка и полевой жаворонок, упала на 30%.

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По мнению ученых, основной причиной, по которой исчезают птицы, является интенсивное использование пестицидов на обрабатываемых полях, в первую очередь, на посевах пшеницы и кукурузы.

Экологи подчеркивают, что популяции тех птиц, которые обитают как в полях, так и в лесах, существенно сократились только в районах с большим количеством сельхозугодий.

Отмечается, что проблема не в том, что птицы были отравлены пестицидами, а в исчезновении насекомых, которыми питаются птицы.

"Проблема №1 в том, что насекомых почти не осталось", - отмечает эколог Винсан Бретанёль.

Недавнее исследование раскрыло схожие тенденции в Европе, показывая сокращение количества летающих насекомых на 80%, а популяции птиц упали за 30 лет на 400 миллионов.

The Guardian отмечает, что продажи пестицидов все последние годы во Франции неуклонно росли; в 2014 году на полях страны было использовано более 75 тысяч тонн химических удобрений. Сейчас правительство приняло план по сокращению использования пестицидов вдвое к 2020 году.