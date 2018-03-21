В Шотландии публике представили белого медвежонка, родившегося в Соединенном Королевстве впервые за 25 лет (фоторепортаж)

Маленький белый медвежонок появился на свет в начале 2018 года, и теперь его наконец представили публике.

В Highland Wildlife Park в Шотландии публике представили единственного детеныша белого медведя в Объединенном Королевстве.

Читайте такжеБелые медведи голодают из-за глобального потепления

Как сообщается на официальной странице центра в Facebook, с 21 марта посетители парка получат возможность увидеть воочию первого белого медвежонка, родившегося в Соединенном Королевстве в течение последних 25 лет.

Маленького медвежонка, родившийся в начале 2018 года, наконец выпустили в открытый вольер, и животное вместе со своей матерью Викторией уже активно исследует окружающую среду. Впрочем, как предупреждают сотрудники парка, медведи все равно еще большинство своего времени проводят в закрытом помещении, куда они имеют возможность заходить по собственному желанию.

Отметим, белые медведи довольно сложно размножаются в неволе, поэтому появление на свет каждого такого малыша считается большим событием.

Как сообщал УНИАН, недавно на свет появился белый медвежонок в Николаевском зоопарке в Украине - один из пяти детенышей полярного медведя, рожденных в мире в течение последнего времени.