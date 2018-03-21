Исчезли навсегда: топ-7 животных, которые вымерли в 21 веке (видео)

16:46, 21 марта 2018
Спасение видов
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Большинство редких животных на планете вымерли по вине людей. Предлагаем подборку животных, которые исчезли по вине человека в 21 веке. Среди них - слоновая черепаха, китайский речной дельфин, пятнистый зеленый голубь. Еще 25 видов животных сейчас находятся под угрозой исчезновения.

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Теги: #исчезновение#животные#вымирание