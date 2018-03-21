Исчезли навсегда: топ-7 животных, которые вымерли в 21 веке (видео)

Еще 25 видов животных находятся под угрозой исчезновения сегодня.

В Кении умер последний на планете самец северного белого носорога. 45-летнего Судана усыпили из-за тяжелой и мучительной болезни. Последними представительницами белых носорогов остались 2 самки – Наджин и Фату. Когда они умрут, северные белые носороги навсегда исчезнут с лица земли.

Большинство редких животных на планете вымерли по вине людей. Предлагаем подборку животных, которые исчезли по вине человека в 21 веке. Среди них - слоновая черепаха, китайский речной дельфин, пятнистый зеленый голубь. Еще 25 видов животных сейчас находятся под угрозой исчезновения.

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