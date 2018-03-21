Птицы страдают от холода: экологи призвали жителей Тернопольщины помогать аистам

Подкармливают птиц не только жители населенных пунктов, а и общественные и волонтерские организации, активисты.

Экологи призвали жителей Тернопольщины помогать аистам из-за неблагоприятных погодных условий.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ОГА, управления экологии и природных ресурсов облгосадминистрации уже направило обращение в районы и объединенные территориальные общины области, чтобы обеспечить максимальное и скорейшее реагирование. Сегодня птицам уже помогают в Бережанском, Зборовском, Збаражском, Чертковском, Тернопольском и Бучачском районах. Подкармливают птиц не только жители населенных пунктов, а и общественные и волонтерские организации, активисты.

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Необходимость помощи птицам обусловлена тем, что из-за неблагоприятных погодных условий аистам, которые прилетели из теплых краев как обычно в марте, теперь негде жить и нечего есть. Непогода и холод несут угрозу аистам.

Поскольку птицы страдают сейчас от холода и имеют ограниченный доступ к кормовой базе, возникает потребность в их подкормке.

Жителей области призывают стелить сено или солому возле мест обитания аистов (на расстоянии 15-20 м), а сверху выкладывать корм.

Поскольку аисты глотают пищу, не жуя, ее просят измельчать.

"Обязательно должна быть пища животного происхождения, рыба, в которую можно досыпать в умеренных количествах зерно или отруби. Также нужно поставить емкость с водой. Если птицы совсем ослаблены, их нужно забрать, отогреть и временно разместить в сараях или других хозяйственных постройках вместе с домашними", – говорится в призыве экологов.

Как сообщалось, в селе Стобиховка в Волынской области многодетная семья Осадчуков приютила на зиму обессиленного аиста, который не улетел в теплые края. Всю зиму девять детей кормили и согревали больного аиста, чтобы теперь, весной, он уже сильный и здоровый встретил своих родственников из теплых краев.