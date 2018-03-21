Названы лучшие места в мире для «берд-вотчеров»

National Geographic назвало топ-10 мест на планете, куда туристы-любители птиц могут отправиться понаблюдать за ними.

Серые журавли на озере Хула в Израиле

Bird-watching, или наблюдение за птицами, давно уже стало довольно распространенным туристическим досугом в мире и понемногу приобретает популярность и в Украине.

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Специализированное издание National Geographic назвало топ-10 мест на планете, куда туристы-любители птиц могут отправиться понаблюдать за ними:

1. Остров Южная Джорджия - территория в составе британской заморской территории Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова на юге Атлантического океана, расположенная в двух днях пути на корабле от чилийского Кейп-Хорна. Здесь на равнине Солсбери расположена самая большая колония королевских пингвинов, а также можно увидеть миллионы различных мелких морских птиц.

2. Город Кейп-Мэй в американском штате Нью-Джерси. Через это место проходят пути весенней и осенней миграции многочисленных певчих птиц, и именно здесь они останавливаются на передышку. Если повезет, в период миграции здесь среди прочих можно увидеть около 20 видов соловья.

3. Бразильская часть впадины Пантанал - крупнейшей в мире области болот, с многочисленными реками и мелкими озерами. Особенно в сухой сезон с июля по август здесь можно увидеть множество гиацинтовых ара и азиатских ябиру.

4. Город Брум в восточной Австралии. Местная бухта Роубак по праву может считаться столицей береговых птиц – здесь проходят пути сотни тысяч бекасовых птиц, побережников, улитов, сивкових птиц и других мелких и средних прибрежных птиц.

5. Центральный хребет в Новой Гвинее, который представляет собой цепь горных хребтов и межгорных речных долин на острове. Здесь обитают многочисленные виды райских птиц, известных своим роскошным оперением.

6. Национальный парк Какум в Гане. Здесь можно увидеть около 3 тысяч разнообразных птиц, в том числе загадочных гвинейских филинов, саванных дятлов и девять видов птиц-носорогов.

7. Долина Миндо в Эквадоре. Здесь проживает наибольшее количество колибри – самых маленьких птиц в мире, известных своим особым способом питания нектаром с зависанием в воздухе и очень быстрыми взмахами крыльев.

8. Долина Хула в Израиле. Это место является точкой передышки птиц, мигрирующих между Евразией и Африкой. Миллиарды птиц останавливаются здесь набраться сил перед перелетом через пустыню Сахара. Также здесь на зимовку останавливаются десятки тысяч серых журавлей, поэтому правительство Израиля организовало специальную программу по прикормке этих птиц зерном и кукурузой, чтобы они не уничтожали сельские угодья.

9. Национальный парк Крюгер в Южной Африке. В частности, здесь можно увидеть длинноногих птиц-секретарей и якановых птиц.

10. Индийский штат Нагаленд. Каждый октябрь во время миграции в южную Африку здесь собирается около миллиона амурских кобчиков из рода соколов, таким образом образуя едва ли не самую большую в мире концентрацию хищников в одном месте.

Как сообщал УНИАН, ранее в Германии зоозащитники добились запрета фестиваля неонацистов через брачный сезон у птиц.