Смерть последнего самца: ученые попытаются спасти вид северных белых носорогов, которых осталось только двое (фоторепортаж, видео)
Ученые попробуют спасти вид северных белых носорогов, которых на планете после смерти единственного самца Судана осталось только двое - его дочь Наин и внучка Пату.
Как говорится в сюжете ТСН, перед смертью самца ученые взяли у него генетический материал. Ученые не теряют надежды все-таки вернуть этот вид к жизни - взять у самок северного белого носорога яйцеклетки, оплодотворить их и пересадить суррогатным мамам. Осталось только решить финансовый вопрос, так как восстановить род будет стоить 9 миллионов долларов.
Как сообщал УНИАН, в заповеднике в Кении 19 марта в возрасте 45 лет скончался последний самец северного белого носорога Судан, который мог спасти свой вид от вымирания. Теперь в мире остались только две самочки северных белых носорогов, остальных - истребили браконьеры.
Судана называли единственной надеждой зоологов и своего вида. Сам оплодотворить самочек носорог уже не мог, поэтому деньги на это собирали через Интернет, в частности, и на одном из известных сайтов знакомств. Ученые стремились собрать около миллиона долларов, однако смогли собрать лишь 85 тысяч долларов.
Впрочем начать программу искусственного оплодотворения зоологи не смогли не только из-за нехватки средств, но и из-за того, что 45-летний Судан заболел. Ветеринары, которые наблюдали за ним, отмечают, что возрастные изменения были необратимыми - носорог мучился, поэтому из милосердия его пришлось усыпить. Его состояние резко ухудшилось в последние 24 часа перед смертью самца.