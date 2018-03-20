Смерть последнего самца: ученые попытаются спасти вид северных белых носорогов, которых осталось только двое (фоторепортаж, видео)

Перед смертью самца ученые взяли у него генетический материал, осталось только решить финансовый вопрос, ведь восстановить род будет стоить 9 миллионов долларов.

Ученые попробуют спасти вид северных белых носорогов, которых на планете после смерти единственного самца Судана осталось только двое - его дочь Наин и внучка Пату.

Как говорится в сюжете ТСН, перед смертью самца ученые взяли у него генетический материал. Ученые не теряют надежды все-таки вернуть этот вид к жизни - взять у самок северного белого носорога яйцеклетки, оплодотворить их и пересадить суррогатным мамам. Осталось только решить финансовый вопрос, так как восстановить род будет стоить 9 миллионов долларов.

Как сообщал УНИАН, в заповеднике в Кении 19 марта в возрасте 45 лет скончался последний самец северного белого носорога Судан, который мог спасти свой вид от вымирания. Теперь в мире остались только две самочки северных белых носорогов, остальных - истребили браконьеры.

Судана называли единственной надеждой зоологов и своего вида. Сам оплодотворить самочек носорог уже не мог, поэтому деньги на это собирали через Интернет, в частности, и на одном из известных сайтов знакомств. Ученые стремились собрать около миллиона долларов, однако смогли собрать лишь 85 тысяч долларов.

Впрочем начать программу искусственного оплодотворения зоологи не смогли не только из-за нехватки средств, но и из-за того, что 45-летний Судан заболел. Ветеринары, которые наблюдали за ним, отмечают, что возрастные изменения были необратимыми - носорог мучился, поэтому из милосердия его пришлось усыпить. Его состояние резко ухудшилось в последние 24 часа перед смертью самца.