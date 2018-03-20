В Германии зоозащитники добились запрета фестиваля неонацистов из-за брачного сезона у птиц

16:05, 20 марта 2018
Спасение видов
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Фестиваль хотели провести рядом с местом размножения филинов и соколов / Иллюстрация REUTERS

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Как сообщает MDR Thüringen, согласно законодательству «О защите природы» в Германии строго запрещается нарушать покой диких животных и европейских видов птиц охраняемых видов во время размножения и выращивания потомства. И именно в непосредственной близости от фестиваля находится ареал размножения таких видов птиц, как филины, соколы-сапсаны, варакушки и бекасы, а шум от концерта и большое количество людей могут нарушить их покой.

Впрочем, отмечается, что организаторы еще могут обжаловать решение в суде.

Стоит отметить, что в последние годы Тюрингия превратилась в своеобразный центр для концертов право-экстремистской направленности. В общей сложности, в этой федеральной земле в 2017 году было зарегистрировано 59 таких мероприятий – в пять раз больше, чем в 2016 году. Так, прошлым летом на фестивале в городе Темар собралось около 6000 правых экстремистов.

Отметим также, что это далеко не первый раз, когда зоозащитники в Германии добиваются запрета или переноса шумных мероприятий, чтобы не мешать дикой природе. В частности, ранее стало известно о переносе концерта известного британского исполнителя Эда Ширана из Эссена в Дюссельдорф. Экологи посчитали, что мероприятие может навредить популяции жаворонков, обитающей рядом с изначальным местом проведения концерта.

Как ранее сообщал УНИАН, в Мюнхене любителей кормить голубей хлебом хотят штрафовать на 1000 евро. Экологи объясняют, что хлеб является неестественной пищей для птиц, вредит их здоровью и отучает добывать корм самостоятельно.

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Теги: #зоозащитники#неонацисты#птицы#сокол