В Финляндии пограничники спасли олененка, застрявшего на замерзшем озере (видео)

12:54, 20 марта 2018
Спасение видов
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Спасение пограничники сняли на видео. Говорят, что время от времени животным помогают, хоть это и не входит в их обязанности, говорится в сюжете ТСН.

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Теги: #Финляндия#олень