В Финляндии пограничники спасли олененка, застрявшего на замерзшем озере (видео)
12:54, 20 марта 2018Спасение видов
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Напуганное животное сразу после спасения удрало в чащу.
В Финляндии пограничники спасли оленя, который застрял на замерзшем озере
Бедное животное упало на льду и не могло подняться на скользкой поверхности озера. Неравнодушные пограничники заметили маленького оленя и решили вернуть его домой в лес.
Спасение пограничники сняли на видео. Говорят, что время от времени животным помогают, хоть это и не входит в их обязанности, говорится в сюжете ТСН.
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