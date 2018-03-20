В Финляндии пограничники спасли олененка, застрявшего на замерзшем озере (видео)

Напуганное животное сразу после спасения удрало в чащу.

Бедное животное упало на льду и не могло подняться на скользкой поверхности озера. Неравнодушные пограничники заметили маленького оленя и решили вернуть его домой в лес.

Спасение пограничники сняли на видео. Говорят, что время от времени животным помогают, хоть это и не входит в их обязанности, говорится в сюжете ТСН.