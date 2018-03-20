Вернулись слишком рано: украинцы пытаются спасти аистов, которые могут умереть на морозе (фото, видео)

На Прикарпатье и Львовщине тысячи аистов оказались перед угрозой умереть на морозе.

На Прикарпатье и Львовщине люди пытаются спасти аистов, которые по графику вернулись с теплых краев в Украину, однако из-за нетипичных для конца марта морозов и снегопадов теперь не могут здесь прокормиться.

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Как говорится в сюжете ТСН, тысячи аистов оказались перед угрозой умереть на морозе. Птицы вернулись домой, однако из-за аномальных морозов и снегопадов в течение марта оказались без еды на скованных льдом водоемах.

Теперь стаи аистов посреди снега пытаются спасти на Прикарпатье и Львовщине - волонтеры расставляют кормушки у аистовых гнезд.

При этом орнитологи предостерегают людей не ловить птиц, ведь они только испугаются, поднимутся в воздух и потеряют силы. Зато специалисты уверены, что при достаточном питании аисты способны пережить последние морозные дни. Подкармливать птиц советуют рыбой и субпродуктами из говядины. Однако поскольку аисты глотают пищу целиком, советуют большие куски измельчить.

Также украинцы распространяют в соцсети Facebook фото и видео с аистами, которые оказались в плену мартовской непогоды в Украине, и призывают неравнодушных граждан помогать птицам.

В то же время, страдают от морозов аисты не только в Украине. В Болгарии также активно спасают этих птиц от морозов. Там они уже настолько замерзли, что некоторых все же пришлось забрать в помещение.

Как сообщал УНИАН, также из-за сильных морозов на Херсонщине застряли 14 тысяч мигрирующих серых журавлей.