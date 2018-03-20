Умер последний в мире самец белого носорога

Теперь в мире остались последние две самки редкого вида.

В заповеднике Ол Педжета в Кении умер последний в мире самец редкого северного белого носорога по имени Судан.

Читайте также"Последние трое": в Нью-Йорке появилась сакульптура, посвященная последним северным белым носорогам на планете (фоторепортаж)Как сообщили на официальной странице заповедника в Twitter, Судану было 45 лет. Теперь на планете осталось только две самки этого вида.

"С большой печалью заповедник Ол Педжета и зоопарк Двур-Кралове сообщает, что Судан, последний в мире самец северного белого носорога, 45 лет, умер в заповеднике Ол Педжета в Кении 19-го марта, 2018 года (вчера)", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, чтобы спасти поголовье вида активисты и зоологи инициировали сбор средств на процедуру искусственного оплодотворения для северных носорогов, которые находятся на грани вымирания. В своем почтенном возрасте судан не мог оплодотворить самок самостоятельно.