Посетители зоопарка в Торонто стали в очередь, чтобы попрощаться с семьей панд (видео)

Посетители и даже работники зоопарка в Торонто признаются, что им будет не хватает забавных мишек.

Посетители зоопарка в Торонто выстроились в очередь, чтобы в последний раз повидаться с семьей черно-белых медведей.

Панды-родители и двое их детей переезжают в другой зоопарк в городе Калгари на западе Канады. Там они будут находиться в течение следующих 5 лет.

Читайте такжеВ Финляндии впервые показали двух детенышей панды из Китая (фото, видео)

Посетители и даже работники зоопарка в Торонто признаются, что им будет не хватает забавных мишек.

В Канаду черно-белые панды приехали в 2013 году, здесь родились их дети. По контракту панды останутся в стране до 2023-го года, потом их могут вернуть в Китай, который обладает всеми черно-белыми пандами мира.