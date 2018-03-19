Посетители зоопарка в Торонто стали в очередь, чтобы попрощаться с семьей панд (видео)

18:42, 19 марта 2018
Спасение видов
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Панды-родители и двое их детей переезжают в другой зоопарк в городе Калгари на западе Канады. Там они будут находиться в течение следующих 5 лет.

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Посетители и даже работники зоопарка в Торонто признаются, что им будет не хватает забавных мишек.

В Канаду черно-белые панды приехали в 2013 году, здесь родились их дети. По контракту панды останутся в стране до 2023-го года, потом их могут вернуть в Китай, который обладает всеми черно-белыми пандами мира.

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Теги: #зоопарк#панды#панды в Китае