На Херсонщине из-за аномальных морозов застряли 14 тысяч мигрирующих серых журавлей (фото)

Для пребывания журавли выбрали одно из самых уютных мест заповедника — Большой Чапельский под.

По дороге на северные болота нынешняя непогода задерживает мигрирующих птиц в пути. В частности, 14 тысяч серых журавлей сейчас скопились на угодьях биосферного заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области.

Об этом сообщает Украинское общество охраны птиц на своей странице в Facebook.

Участок, на котором находятся журавли, не в состоянии прокормить такую численность, а птицы там будут находиться еще несколько дней.

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"Надеемся, что пять тонн кукурузы, которые мы срочно приобрели сегодня в местных хозяйствах, помогут журавлям продержаться до наступления благоприятных условий", - отметили в заповеднике.

Работники заповедника будут подкармливать птиц на свободных от растительности местах, где птицы собираются на ночевку. Зерно будут рассыпать дозировано, чтобы не привлечь копытных, которые, по словам специалистов, также могут "помочь" его съесть или перетоптать.

Для пребывания журавли выбрали одно из самых уютных мест заповедника — Большой Чапельский под.