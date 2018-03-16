В Днепропетровской области в ДТП попала сова, занесенная в Красную книгу (фото, видео)

Как только лечение поможет сове оправиться и восстановить зрение, ее вернут в дикую природу.

В ночь на 14 марта на автотрассе полицейские обнаружил сову, которая лежала прямо посреди проезжей части.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области. Полицейские подошли и поняли, что птица совсем не может двигаться.

Далее полицейские связались с волонтерами и доставили сову в ветеринарную клинику.

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"Как выяснилось, это птица редкого вида - болотная сова. Она занесена в Красную книгу Украины. Ветеринары сообщили, что птицу, вероятно, сбил автомобиль. У совы сильный ушиб правой стороны и поврежден глаз. Птицу ветеринары поместили в кислородную камеру и предоставили необходимые лекарства", - сказано в сообщении.

По словам волонтеров, как только лечение поможет сове оправиться и восстановить зрение, ее вернут в дикую природу.

Ранее во Львове после двух недель лечения отпустили сову, которую от смерти спас неравнодушный мужчина.