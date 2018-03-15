"Последние трое": в Нью-Йорке появилась сакульптура, посвященная последним северным белым носорогам на планете (фоторепортаж)

Сейчас все трое носорогов проживают в заповеднике в Кении и являются последними из своего рода.

В Нью-Йорке недавно появилась сакульптура "Последние трое", посвященная последним трем северным белым носорогам, оставшимся на планете. Ее авторами стали двое скульпторов из Австралии.

Скульптура представляет собой пирамиду из трех фигур носорогов в натуральную величину - снизу последний самец белого носорога Судан, посередине его дочь Найин и его внучка Фату сверху.

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Сейчас все трое носорогов проживают в заповеднике в Кении и являются последними из своего рода. Остальные представители вида в основном стали жертвами браконьеров.

При этом генетики сейчас активно работают над сохранением вида, однако не слишком надеются на успех. Ведь если и удастся сохранить генетический материал этих животных, воспроизводить его придется с помощью другого подвида носорогов - южных белых, а потому это уже будет не полное воспроизведение вида.

Как сообщал УНИАН, ранее активисты и зоологи инициировали сбор средств на процедуру искусственного оплодотворения для редкого вида носорогов, который находится на грани вымирания.