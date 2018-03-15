На Сумщине поймали двух селян-браконьеров, выловивших полтысячи раков (видео)

Раки оказались еще живыми и даже с икрой, поэтому их изъяли, осмотрели и отпустили назад в реку.

На Сумщине рыбный патруль обнаружил в двух селян-браконьеров более 500 раков - живых и с икрой.

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Как говорится в сюжете ТСН, патруль остановил подозрительный автомобиль для проверки и выяснилось, что багажник забит раками и водолазным снаряжением. И хоть запрет на вылов раков начинается только 1 апреля, рыбаки нарушили правила спортивной охоты, говорят инспекторы. Ведь вылавливать разрешено лишь по 30 особей на человека.

За свой улов браконьеры могли выручить около 6 тысяч гривень, но теперь им придется заплатить штраф вдвое больше. Кроме того, у нарушителей конфисковали подводное снаряжение.

При этом раков у них изъяли и отпустили обратно в реку. Экологи говорят, что они не пострадали и вскоре дадут потомство.

Как отметили рыбинспекторы, всего в автомобиле было выявлено почти 550 раков, а ущерб государству от такого незаконного лова составил бы около 14 тысяч гривень.

Как сообщал УНИАН, по оценками Минэкологии, в Украине ежегодно в среднем задерживают десятки тысяч браконьеров.