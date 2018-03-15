Снова на воле: во Львове после двух недель лечения отпустили сову, которую от смерти спас неравнодушный мужчина (видео)

Две недели назад травмированную птицу посреди дороги подобрал неравнодушный мужчина, чем спас сову от неминуемой смерти.

Во Львове после двухнедельной реабилитации на волю выпустили сову, которую неравнодушный мужчина подобрал на дороге и тем самым спас от смерти.

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Как говорится в сюжете ТСН, во время охоты сова столкнулась с проводами, поранила голову и упала на дорогу. Из-за сильного удара взлететь она не могла, и если бы не спаситель, то птица замерзла бы или погибла под колесами авто.

После двух недель лечения во львовском эко-центре сова выздоровела, а на волю ее отпускали ночью.

Как рассказали экологи, птицу отпустили возле эко-центра, поскольку рядом есть три больших парка, где обитают другие совы и есть достаточная кормовая база.