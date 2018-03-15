Снова на воле: во Львове после двух недель лечения отпустили сову, которую от смерти спас неравнодушный мужчина (видео)

11:14, 15 марта 2018
Спасение видов
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Как говорится в сюжете ТСН, во время охоты сова столкнулась с проводами, поранила голову и упала на дорогу. Из-за сильного удара взлететь она не могла, и если бы не спаситель, то птица замерзла бы или погибла под колесами авто.

После двух недель лечения во львовском эко-центре сова выздоровела, а на волю ее отпускали ночью.

Как рассказали экологи, птицу отпустили возле эко-центра, поскольку рядом есть три больших парка, где обитают другие совы и есть достаточная кормовая база.

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