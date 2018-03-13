В Николаеве белый медвежонок впервые вышел из вольера на публику (видео)
22:18, 13 марта 2018Спасение видов
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Медвежонок не отходит от мамы Зефирки.
Кадр из видео ТСН
Маленький белый медвежонок впервые вышел из вольера в Николаевском зоопарке. Это событие сняли на камеру сотрудники, сообщает ТСН.
Медвежонок не отходит от мамы Зефирки. Кто этот малыш - мальчик или девочка - еще неизвестно. Но зоопарк уже знает - это одно из пяти белых медвежат, которые в последнее время родились в мире.
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