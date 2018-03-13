В Николаеве белый медвежонок впервые вышел из вольера на публику (видео)

Медвежонок не отходит от мамы Зефирки.

Маленький белый медвежонок впервые вышел из вольера в Николаевском зоопарке. Это событие сняли на камеру сотрудники, сообщает ТСН.

Медвежонок не отходит от мамы Зефирки. Кто этот малыш - мальчик или девочка - еще неизвестно. Но зоопарк уже знает - это одно из пяти белых медвежат, которые в последнее время родились в мире.