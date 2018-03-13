В Николаеве белый медвежонок впервые вышел из вольера на публику (видео)

22:18, 13 марта 2018
Спасение видов
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Кадр из видео ТСН

Медвежонок не отходит от мамы Зефирки. Кто этот малыш - мальчик или девочка - еще неизвестно. Но зоопарк уже знает - это одно из пяти белых медвежат, которые в последнее время родились в мире.

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Теги: #белый медвежонок#Николаевский зоопарк