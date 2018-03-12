Спасение огромного ядовитого паука во время наводнения попало на видео

12:24, 12 марта 2018
Спасение видов
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Паука удалось спасти / Скриншот

Это произошло в одном из городов штата Квинсленд. Видео женщина подписала так: "спасение паука сделало мой день". 

Читайте такжеУченые нашли древнюю паукообразную хвостатую химеру (фото)На ролике паук держится за ветку дерева над бурлящим потоком. Сначала Гофтон подносит к нему ладонь, затем она отрывает ветку и выпускает членистоногое на землю. 

Ранее в австралийском зоопарке сняли на видео вылупление из кокона сотни смертельно опасных паучат. В ролике маленькие пауки выбираются из кокона из паутины. Разрушить его им помогают сотрудники парка с помощью пинцета.

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Теги: #спасение паука#паук Австралия