Спасение огромного ядовитого паука во время наводнения попало на видео

"Беги, малыш, ты свободен", — сказала женщина ядовитому пауку напоследок.

Жительница Австралии Андреа Гофтон спасла ядовитого паука во время наводнения.

Это произошло в одном из городов штата Квинсленд. Видео женщина подписала так: "спасение паука сделало мой день".

Читайте такжеУченые нашли древнюю паукообразную хвостатую химеру (фото)На ролике паук держится за ветку дерева над бурлящим потоком. Сначала Гофтон подносит к нему ладонь, затем она отрывает ветку и выпускает членистоногое на землю.

Ранее в австралийском зоопарке сняли на видео вылупление из кокона сотни смертельно опасных паучат. В ролике маленькие пауки выбираются из кокона из паутины. Разрушить его им помогают сотрудники парка с помощью пинцета.