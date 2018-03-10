На Житомирщине спасатели освободили из ямы коня (фото)

Спасатели обвязали животное веревкой, подкопали траншею и с помощью трактора осторожно вытащили из ловушки.

На Житомирщине спасатели освободили из ямы коня.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ГСЧС в Житомирской области.

9 марта в 17:45 в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в с.Андрушки Попельнянского района необходима помощь спасателей в высвобождении кобылы из ямы. Пропасть было накрыто листами жести. Животное наступило на них и провалилось. Владелица кобылы самостоятельно не смогла ей помочь, поэтому и вызвала на помощь спасателей.

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"Когда спасатели прибыли на место, истощенное животное практически не шевелилось. До этого оно длительное время борсалось копытами, но выбраться из ловушки ему не удалось. Кобыла застряла между трубами, что пролегали в яме для хранения свеклы",- сказано в сообщении.

Спасатели обвязали животное веревкой, подкопали траншею и с помощью трактора осторожно вытащили из ловушки. Тяжелых телесных повреждений кобыла не получила и могла двигаться самостоятельно.