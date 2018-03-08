В Индонезии поднялся скандал из-за видео, на котором орангутан курит сигарету в зоопарке

Вредная привычка питомца зоопарка попала на глаза защитникам животных.

Настоящий скандал в Индонезии вызвало видео, снятое в одном из зверинцев.

На нем посетитель бросает окурок в вольер с орангутангом. Животное сигарету подбирает, и, удобно расположившись на лужайке, докуривает. Вредная привычка питомца зоопарка попала на глаза защитникам животных, которые теперь требуют закрыть заведение, говорится в сюжете ТСН.

Как сообщал УНИАН, сингапурский зоопарк похвасталсяуспехами в разведении животных в неволе - бегемотов, выдр, обезьян и даже ящериц. Фото малышей опубликованные фотосервисом Reuters.