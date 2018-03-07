8 марта в Киевском зоопарке: к празднику весны животных подкармливали фруктовыми букетами (видео)

Киевский зоопарк записал трогательное видео-приглашение со своими обитателями к 8 марта.

В Киевском зоопарке к празднику весны животных накормили специальными фруктовыми букетами.

Трогательное видео-приглашение со своими обитателями к 8 марта столичный зоопарк опубликовал на своей странице в Facebook. При этом всем посетительницам зоопарка на 8-11 марта пообещали праздничные скидки.

Как сообщал УНИАН, львов из Киевского зоопарка заставили размяться ради еды. Четыре обитатели зоопарка - лев и три львицы - должны отыскать еду в вольере, чтобы немного отточить свои природные инстинкты.