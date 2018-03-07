8 марта в Киевском зоопарке: к празднику весны животных подкармливали фруктовыми букетами (видео)

16:44, 07 марта 2018
Спасение видов
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Весеннее настроение в Киевском зоопарке / Фото facebook.com/zoo.kiev.ua

Трогательное видео-приглашение со своими обитателями к 8 марта столичный зоопарк опубликовал на своей странице в Facebook. При этом всем посетительницам зоопарка на 8-11 марта пообещали праздничные скидки.

Как сообщал УНИАН, львов из Киевского зоопарка заставили размяться ради еды. Четыре обитатели зоопарка - лев и три львицы - должны отыскать еду в вольере, чтобы немного отточить свои природные инстинкты.

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Теги: #Киевский зоопарк#8 марта#праздник весны