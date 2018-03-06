На Волыни семья с девятью детьми всю зиму откармливала больного аиста (видео)

В семье надеются, что совсем скоро уже сильная и здоровая птица встретит своих родственников из теплых краев.

В селе Стобыховка в Волынской области многодетная семья Осадчуков приютила на зиму обессиленного аиста, который не улетел в теплые края. Всю зиму девять детей кормили и согревали больного аиста, чтобы теперь, весной, он уже сильный и здоровый встретил своих родственников из теплых краев.

Как говорится в сюжете ТСН, осенью обессиленную птицу на своем подворье нашел глава семьи Владимир. Аист хоть и был сильно ослаблен, гордо ходил среди кур. С ним же он и остался зимовать.

Читайте такжеВторая попытка: на Киевщине с тяжелой техникой селяне спасали от холода аиста (видео)Хозяева подкармливали птицу, пока не стало совсем холодно, а потом забрали в помещение с другими домашними птицами. С птицами он живет мирно, хотя уже проявил лидерские качества, посягнув на авторитет "местного" индюка.

Все девять детей семьи заботились о птице, кормили и согревали ее всю зиму. Гуляют дети с птицей тоже вместе, а вот в дом птицу не берут. Рыбу для аиста специально покупают в магазине, а вот осенью он даже сам ловил лягушек, мышей и даже ужа.

Скоро родственники аиста должны вернуться из теплых краев. А тем временем в семье верят, что если птица и присоединится к своим сородичам, все равно к ним вернется, и не одна, а уже с десятым ребенком.

Как сообщал УНИАН, ранее львовянин спас травмированную сову, которая рисковала попасть под колеса авто.