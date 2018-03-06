В Ирландии служебный пес спас зайчонка от смерти на взлетной полосе аэропорта (видео)

Работники аэропорта забрали зайчонка в теплое помещение, отогрели и напоили подогретым молоком.

В Дублине на взлетном поле служебная собака нашла маленького растерянного зайчонка. Крошечная зверушка от холода промерзла и очень дрожала, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеЛьвовянин спас травмированную сову, которая рисковала попасть под колеса авто (видео)Бежать же зверьку было некуда – повсюду только горы снега. Поэтому кинолог забрал зайчонка в теплое помещение и напоил подогретым молоком.

Сотрудники аэропорта назвали малыша Эммой - в честь шторма, который бушует сейчас в Ирландии. Обещают, что как только непогода утихнет – зайчонка сразу же отпустят на волю.

Как сообщал УНИАН, в начале марта 2018 года из-за аномальных морозов в Великобритании погибли тысячи морских звезд.