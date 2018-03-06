Из-за аномальных морозов в Великобритании погибли тысячи морских звезд (видео)
10:20, 06 марта 2018Спасение видов
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Эксперты объясняют, что из-за аномального холода мелководье покрылось льдом, поэтому спрятаться морским звездам было негде.
Из-за аномальных морозов в Великобритании погибли тысячи морских звезд
В Великобритании из-за сильных морозов и штормовых волн в Северном море погибли тысячи морских звезд.
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Эксперты же объясняют, что гибель морских жителей вызвали низкая температура и штормовые волны. Из-за аномального холода мелководье покрылось льдом, поэтому спрятаться морским звездам было негде.
Как сообщал УНИАН, жертвами непогоды в начале марта 2018 года в Великобритании стали не менее 10 человек.
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