Из-за аномальных морозов в Великобритании погибли тысячи морских звезд (видео)

Эксперты объясняют, что из-за аномального холода мелководье покрылось льдом, поэтому спрятаться морским звездам было негде.

В Великобритании из-за сильных морозов и штормовых волн в Северном море погибли тысячи морских звезд.

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Эксперты же объясняют, что гибель морских жителей вызвали низкая температура и штормовые волны. Из-за аномального холода мелководье покрылось льдом, поэтому спрятаться морским звездам было негде.

Как сообщал УНИАН, жертвами непогоды в начале марта 2018 года в Великобритании стали не менее 10 человек.