В Яворивском нацпарке живут единственные в Украине прямые потомки диких тарпанов (фоторепортаж)

Генетически коники уже не такие дикие по сравнению со своими предками, однако по манере поведения и внешним признакам очень их напоминают.

В Яворивском национальном природном парке (Львовская область) можно увидеть группу единственных в Украине прямых потомков диких лошадей тарпанов, которые считаются вымершим видом. Фото тарпановидних лошадей из Яворовского НПП, название которых официально звучит как коник польский, были опубликованы на странице нацпарка в Facebook.

Сейчас строптивые потомки диких тарпанов живут в «Центре разведения и сохранения потомков диких лошадей тарпанов» на Расточье. Кроме Украины, из стран Западной Европы коников польских разводят в Республике Польша (Розточанський парк народовый) и Австрии (Тироль).

Читайте такжеНа Ивано-Франковщине будут воспроизводить гуцульскую породу лошадей«Генетически коники уже не такие дикие по сравнению со своими предками, которые проживали на территории Украины – последний вольный степной тарпан исчез в 1918 г. Однако по манере поведения и внешним признакам очень их напоминают! В частности, у них выражена толстая горбоносая голова, заостренные уши, густая короткая, почти кудрявая шерсть серо-бурого цвета, которая зимой сильно удлиняется и становится светлой мышиной масти с широкой, темной полосой вдоль спины», - рассказывают в нацпарке.

В то же время в Яворивском НПП рассказывают, что коника они используют преимущественно в аттракционных целях и всегда рады туристам, которые приезжают на них посмотреть.

Отметим, тарпан считается наиболее вероятным предком одомашненного домашнего коня. Дикие тарпаны вымерли в начале 20 века. Общепринято считать, что тарпаны вымерли из-за распашки степей под поля. Их вытеснили стада домашних животных, которые занимали пастбища и водопой. В то же время очень сильно уничтожению вида способствовали люди, которые убивали этих животных за то, что эти лошади оказывали большой вред посевам. Также тарпанов старались приучить к работе на хозяйстве, однако из-за их своенравного характера этого сделать не удалось.

Позже зоологи пытались возродить тарпанов. Так, в польской части Беловежской Пущи из особей, собранных по крестьянским хозяйствам (в которых в разное время оказались тарпаны и дали потомство), были искусственно восстановлены так называемые тарпановидные лошади (польский коник), внешне выглядящие точно как тарпаны, и выпущенные на волю. Именно такие коники проживают и на Львовщине.

Как сообщал УНИАН, в начале 2017 года редких лошадей Пржевальского из приюта на Киевщине переселили на территорию будущего нацпарка в зоне отчуждения.