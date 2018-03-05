В Одессе устроили забег вьетнамских свинок (видео)

Больше всего радовались дети, ведь до соревнований им позволяли еще и погладить свинок.

Поросячьи бега: в Одессе на празднование очередной годовщины области устроили забег вьетнамских свинок. Как говорится в сюжете ТСН, под аплодисменты публики пятеро поросят в разноцветных желетках преодолевали десятиметровую дистанцию. Читайте такжеВ харьковский экопарк перевезли более 60 животных из Днепра Бежать хотели не все, поэтому организаторам приходилось их немного подгонять. А до финиша зверьки в основном приходили вместе. Больше всего радовались дети, ведь до соревнований им позволяли еще и погладить свинок.

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