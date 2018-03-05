В Одессе устроили забег вьетнамских свинок (видео)
13:50, 05 марта 2018Спасение видов
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Больше всего радовались дети, ведь до соревнований им позволяли еще и погладить свинок.
В Одессе устроили забег вьетнамских свинок
Поросячьи бега: в Одессе на празднование очередной годовщины области устроили забег вьетнамских свинок.
Как говорится в сюжете ТСН, под аплодисменты публики пятеро поросят в разноцветных желетках преодолевали десятиметровую дистанцию.
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Бежать хотели не все, поэтому организаторам приходилось их немного подгонять. А до финиша зверьки в основном приходили вместе.
Больше всего радовались дети, ведь до соревнований им позволяли еще и погладить свинок.
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