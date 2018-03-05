На Хмельнитчине селяне с помощью камыша спасают рыбу в замерзшем водоеме (видео)
12:24, 05 марта 2018Спасение видов
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Заснеженный пруд теперь выглядит, как камышовый сад.
На Хмельнитчине селяне с помощью камыша добавляют кислород в замерзший водоем
Спасение рыбы: на Хмельнитчине селяне с помощью камыша добавляют кислород в замерзший водоем
Как говорится в сюжете ТСН, селяне в Городище прорубили несколько сотен лунок в толстом льду, а в проруби продвинули снопы из камыша.
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Это прадедовский метод спасения рыбы, которая может задохнуться подо льдом. Открытые лунки быстро замерзают и их приходится прорубывать снова.
Заснеженный пруд теперь выглядит как камышовый сад.
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